رئيس حزب الأمة الوطنى السودانى: الاتفاق الإطارى خدعة نفذها «فولكر»

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامى جمال عنايت على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق الإطارى ليس فيه أى مصلحة للسودان بشكله الحالى، وهو عبارة عن طابور ينفذ تعليمات خارجية لمصالح دول معينة لمصالح مجموعات خارجية.

وتابع: "الرباعية الدولية وفولكر يريدون أن يحكم المجلس المركزى ولا يريدون للباقى أن يحكم وفارضين على السودان وعلى العسكريين أمر الاستمرار مع المجلس المركزى، وهم لم يعرضوا على القوى السياسية المشاركة، وعرضوا على جزء منها فقط فى العملية السياسية، وقاموا بتفصيل هذا الأمر على المجلس المركزى والمجموعات الخارجية ولم يقبلوا البقية، لكنهم سيقبلوها بالضغط الشعبى، وإلى الآن لم يستطيعوا توفير غطاء شعبى لهذا الاتفاق الإطارى".

واستطرد: "لو فتحوا النقاش ربما تحدث تعديلات بالاتفاق أو رؤى جديدة وتصلح الأمور التى ليس فيها فائدة للسودان، وتكون بها قرار وطنى حر، لكنهم مساندين بالقوة الرباعية والأمم المتحدة، ولن يستمر الاتفاق الإطارى والشعب السودانى هو سيد قراره، والاتفاق الإطارى لن يحكم السودان إلا بتراضى القوى السودانية كلها".