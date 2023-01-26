عبدالله مسار لـ «القاهرة الإخبارية»: السودان يعانى من شبه انهيار اقتصادى

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبدالله مسار، رئيس حزب الأمة الوطنى السودانى، ونائب رئيس الحراك الوطنى، إن السودان يعانى من شبه انهيار اقتصادى، لأن ظروف المعيشة صعبة للغاية، وما زالت فى الدولة بعض الإمكانيات والموارد، لكن قد نصل إلى مرحلة لا نستطيع تحريك الدولة، كذلك فالضرائب عالية جدا فوق طاقة المواطن السودانى.





وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامى جمال عنايت على شاشة "القاهرة الإخبارية"، عدم استخدام موارد السودان يرجع إلى عدم وجود نظام أو حكومة، كما أن المجلس الانتقالى ليسير الأمور لحين الوصول لحكومة مدنية، وحكومة مدنية دون اتفاق القوى السياسية لن تتم، فالانهيار يأتى لعدم إدارة الدولة بالشكل الطبيعى، وإذا حدث اتفاق وتكونت حكومة تكنوقراط متفق عليها ستدار الدولة بطريق جيدة، والعلاقات خارج السودان ستكون على أحسن ما يكون. وتابع: "مؤشر السودان الاقتصادى فى الوقت الحالى يحصل على أقل من 5 درجات من 10 درجات"، موضحًا أنَّ فالنظام السياسى فى السودان كان جمهوريا قبل الثورة، ومنفتح على الريف والمركز، وبتغير هذا النظام فنحن نريد نظام انتقالى يدير المرحلة لأن مهامه محددة ومؤقته، وبعد ذك إما يحدد النظام بنظام رئاسى أو نظام برلمانى.

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