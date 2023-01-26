جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامى جمال عنايت على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر أبعدت من الملف السودانى قصريا، وأى عمل فى السودان يتم مربوط بالخارج أو مربوط بحكم السودان واستقراره لابد أن يكون لمصر دور فيه.
وتابع: "استقلالنا كان لمصر فيه دور، والمعارضة والحكومة كان لمصر دور فيها، وإذا سقطت الحكومة كانت تسافر على مصر، ولو جات حكومة جديدة كانت بتيجى من المقيمين فى مصر، وهو ميزة لمصر وميزة للسودان لأن مصر جزء منا"، مؤكدا: "هم أبعدوا مصر ليدخل لاعب جديد من الإمارات والسعودية، وهو لاعب جديد لم يكن لديه علاقة بالسودان أو السودانيين".
واستطرد: "التأثير المباشر فى العلاقات بين البلدين لمصر، وهناك آخرين يأتون للمساعدة ولديهم مصالح معنا ولكنهم ليسوا فى الصف الأول، وهناك دول ضدنا أصلا، لا أمريكا ولا إنجلترا ومش عايزين غير مواردنا فقط، لأنهم لا لينا معهم حدود ولا تأثير أمنى، لكنهم لا يريدون إلا أن يستمر التوازن العالمى فقط".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبدالله مسار لـ «القاهرة الإخبارية»: مصر لها دور كبير فى استقرار السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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