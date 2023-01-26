العالم اليوم - طلبيات السلع الرأسمالية الأميركية تتراجع خلال ديسمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يناير 2023 07:20 مساءً - تراجعت الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية أميركية الصنع في شهر ديسمبر، كما انخفضت الشحنات للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى ضغط ارتفاع تكاليف الاقتراض على التصنيع حاليا.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، وهي بيانات تجري متابعتها عن كثب نظرا لأنها تعطي مؤشرا عن خطط إنفاق الشركات، تراجعت 0.2 بالمئة الشهر الماضي.

وظلت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية مستقرة خلال نوفمبر.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز انخفاض طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 0.2 بالمئة.

وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 8.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

وفي سياق منفصل، أظهرت تقديرات أولية نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 2.9 بالمئة، بأعلى من التوقعات التي كانت تبلغ 2.6 بالمئة، لكنه تباطأ عن النمو المحقق في الربع الثالث، ما قد يعطي فرصة للاحتياطي الفيدرالي لتخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماعه نهاية هذا الشهر.

وفي الربع الثالث من العام الماضي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.2 بالمئة، بعد فصلين من الانكماش، وسط ضغوط تضخمية هي الأعلى منذ 40 عاما، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب الأوكرانية.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة إلى 25 نقطة أساس، في اجتماعه المقرر يومي 31 يناير والأول من فبراير، مقابل 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي.