إسبانيا تلغي الأقنعة الإلزامية لفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 06:29 مساءً - أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الخميس، إلغاء الإجراءات الإلزامية، لفيروس كورونا المستجد، في 7 فبراير المقبل، وفقًا لـ رويترز.

ومن المرجح أن تلغي إسبانيا، وهي واحدة من آخر الدول في أوروبا، التي لا تزال تطلب من الناس ارتداء أقنعة في وسائل النقل العام لمنع انتشار فيروس كورونا، التزامات ارتداء الأقنعة، ومن المقرر أن يتم تنفيذه في 7 فبراير المقبل.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، إن الوضع الوبائي في البلاد مستقر، واقترحت خدمات الطوارئ الصحية رفع الحظ، وستبقى الأقنعة إلزامية في المرافق الصحية.

وأكدت الوزارة في مؤتمر صحفي: سأقدم اقتراح إلغاء الالتزام بارتداء أقنعة في وسائل النقل العام، إلى اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد في 7 فبراير2023.

وبعد ثلاث سنوات من اكتشاف الحالات الأولى لفيروس كورونا، في أوروبا، أصبحت الأقنعة إلزامية فقط على جميع أو بعض أنواع وسائل النقل العام، في إسبانيا وألمانيا والنمسا واليونان.

وأصبح ارتداء القناع في وسائل النقل العام إلزاميًا في مايو 2020، ومن المقرر أيضًا أن ترفع ألمانيا القاعدة، التي تنطبق على قطارات وحافلات المسافات الطويل، في الثاني من فبراير القادم، ومن المقرر أن ينتهي الالتزام في اليونان في 30 يناير2023.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، أن فيروس كورونا المستجد السبب الرئيسي لوفيات إسبانيا هذا العام.

وأكدت وزارة الصحة، أن عدد الوفيات المرتبطة بوباء فيروس كورونا انخفض، بنحو الثلث في إسبانيا في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، لكن المرض الناجم عن الفيروس ظل السبب الرئيسي وراء الإصابة.