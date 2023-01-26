رئيس حزب الأمة السودانى لـ«القاهرة الإخبارية»: الاتفاق الإطارى صناعة خارجية

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبدالله مسار، رئيس حزب الأمة الوطنى السودانى، ونائب رئيس الحراك الوطنى، إن الاتفاق الإطارى صناعة خارجية، وهناك 4 دول تسمى بـ"الرباعية" هى من عملت على هذا الاتفاق وهم إنجلترا وأمريكا والسعودية والإمارات، وهناك شخص أحضرته الأمم المتحدة كمبعوث أو رئيس بعثة وهو «فولكر»، بموجب خطاب كتبه رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك لمجلس الأمن، لإرسال بعثة أممية تساعد فى الانتقال دون رأى الشعب السودانى.





وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامى جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «الكلام الظاهرى أن هذه البعثة تساعد لكن تحت الترابيزة أمور أخرى، وعبدالله حمدوك كتب الخطاب لطلب البعثة بإيحاء من آخرين من الخارج، على أساس البند السادس، لتقوم بمهام محددة وواحد من مهامها التجهيز للانتخابات والانتقال الديمقراطى وتساعد فى الجانب الاقتصادى، لكنها عملت بالبرنامج الحقيقى وقسمت الشارع السودانى باستقطاب كبير، بين وطنيين ومؤيدين لقرار وطنى وآخرين للقرار الخارجى، وآخرين معترضين على النظام ككل وهو المشهد الكامل بعد مجيئ البعثة». وتابع: «لا يوجد اتفاق وانساجم بين المدنيين والعسكريين، وكذلك الحكومة المدنية ومجلس السيادة العسكرية، كما أن كل ذلك وكل هذه الممارسات على الشارع والدولة ليست جيدة، وأحضروا لجنة سياسية وأسموها التمكين وأبعدوا الريف وأحضروا نخب من أبناء الخرطوم، وهذا أحدث استقطابا حادا ومشاكل فى الأقاليم ضد الخرطوم».

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