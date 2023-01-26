الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية

واستنكر الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سنان المجالى، فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم، حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية التى تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف الذى سيدفع الجميع ثمنها.
وقال المجالى إن "العنف لن يولد إلا المزيد من العنف"، مشيرا إلى أن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجمود الكلى فى العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار، ويقتل الأمل بالسلام العادل وجدوى العملية السلمية.
وأكد ضرورة وقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية وجميع الإجراءات اللاشرعية التى تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام، مشددا على "أهمية إطلاق جهد حقيقى لاستئناف المفاوضات وتحقيق السلام العادل الذى ينهى الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967".
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان بأن حصيلة الاقتحام الإسرائيلى فى جنين بلغت تسعة قتلى بينهم سيدة مسنة، و20 إصابة، بينها أربعة بحالة خطرة.
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