العالم اليوم - بيانات الاقتصاد الأميركي تقود مؤشرات "وول ستريت" للارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يناير 2023 06:22 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت"، الخميس، بعدما أظهرت بيانات متانة سوق العمل ونموا اقتصاديا أفضل من المتوقع في الربع الماضي مما ساعد على تهدئة المخاوف من حدوث ركود حاد بينما عززت توقعات متفائلة من شركة تسلا المعنويات.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 36 نقطة، بما يعادل 0.11 بالمئة إلى 33831.73 نقطة بحلول الساعة 15:36 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 26.38 نقطة أو بنسبة 0.63 بالمئة إلى 4042.83 نقطة، وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 134.96 نقطة أ وبنسبة 0.18 بالمئة مسجلا 11444.41 نقطة.

وأظهرت التقديرات الأولية، نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 2.9 بالمئة، بأعلى من التوقعات التي كانت تبلغ 2.6 بالمئة، لكنه تباطأ عن النمو المحقق في الربع الثالث، ما قد يعطي فرصة للاحتياطي الفيدرالي لتخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماعه نهاية هذا الشهر.

وفي الربع الثالث من العام الماضي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.2 بالمئة، بعد فصلين من الانكماش، وسط ضغوط تضخمية هي الأعلى منذ 40 عاما، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب الأوكرانية.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس، في اجتماعه المقرر يومي 31 يناير والأول من فبراير، مقابل 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي.