العالم اليوم - رغم عمليات تسريح العمال.. طلبات إعانة البطالة بأميركا تتراجع

انتم الان تتابعون خبر رغم عمليات تسريح العمال.. طلبات إعانة البطالة بأميركا تتراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يناير 2023 05:18 مساءً - انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في أسبوع، وذلك في ظل بيانات أظهرت نمو أكبر اقتصاد في العالم بأعلى من المتوقع في الربع الرابع من 2022.

وأظهر تقرير من وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجع بمقدار ستة آلاف طلب إلى مستوى معدل لاستيعاب العوامل الموسمية قدره 186 ألفا في الأسبوع المنتهي في 21 يناير.

وارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أول أسبوع من المطالبات بواقع 20 ألفا إلى 1.675 مليون في الأسبوع المنتهي في 14 يناير.

ويأتي التراجع في عدد طلبات إعانة البطالة على الرغم من عمليات تسريح العاملين التي تقوم بها شركات قطاع التكنولوجيا في أميركا بشكل كبير.

وكانت شركة "مايكروسوفت" قد أعلنت في منتصف شهر يناير الجاري عزمها الاستغناء عن 10 آلاف موظف يمثلون نحو 5 بالمئة من حجم العاملين لديها.

وأعلنت مجموعة "سبوتيفاي" السويدية العملاقة في مجال الموسيقى بالبث التدفقي، أنها ستستغني عن 6 بالمئة من موظفيها البالغ عددهم حوالي عشرة آلاف، أي نحو 600 موظف.

كما أعلنت شركة "ألفابت" المالكة لشركة "غوغل" قبل أيام، عزمها التخلي عن نحو 12 ألف وظيفة، أي أكثر بقليل من 6 بالمئة من إجمالي القوة العاملة لديها.

أظهرت البيانات الأولية، نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 2.9 بالمئة، بأعلى من التوقعات التي كانت تبلغ 2.6 بالمئة، لكنه تباطأ عن النمو المحقق في الربع الثالث، ما قد يعطي فرصة للاحتياطي الفيدرالي لتخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماعه نهاية هذا الشهر.