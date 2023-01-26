القوى الفلسطينية بغزة: جريمة جنين لن تمر دون رد مؤلم

القوى الفلسطينية بغزة: جريمة جنين لن تمر دون رد مؤلمأدانت القوى الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، جريمة قوات العدو الصهيوني، في مخيم جنين، والتي ارتقى فيها تسعة شهداء في مذبحة متعمدة دون سبب وحتى دون تبرير.

ونقل موقع (فلسطين أون لاين) عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في بيان صحفي القول :" أن مجزرة جنين "لن تمر دون رد مؤلم على العدو".

وأضافت لجنة المتابعة :" أن شعبنا لن يسمح للعدو بالتغول والاستفراد بمناطقنا الفلسطينية منطقة تلو الأخرى ".

وتابعت القوى :" إن مجزرة جنين "هي تعبير عن استمرار جريمة القتل والإعدام الممنهج ضد أبناء شعبنا وزيادة وتيرته وتشكل وصمة عار على جبين العدو وحلفائه والصامتين عليه في العالم أجمع".

واعتبرت القوى :" أن "مجزرة جنين جريمة جديدة تضاف إلى جرائم العدو الفاشي المستمرة والتي ذهب ضحيتها ٢٩ شهيداً منذ بداية عام ٢٠٢٣".

وأعلنت لجنة المتابعة، الحداد العام ودعت إلى حشودات في محافظات القطاع بعد صلاة مغرب اليوم، ردا على مجزرة جنين..مشددة على أن شعبنا موحدٌ في مواجهة العدو بكل قواه وفي كافة أماكن وجوده.

وطالبت القوى المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى حماية الشعب الفلسطيني من جرائم العدو وملاحقة مجرمي الحرب من جنود وقادة عسكريين ومسؤولين سياسيين.