فرنسا: نحن وحلفاؤنا لا نخوض حربا ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وتعد فرنسا أحد أبرز الداعمين لأوكرانيا فى أزمتها مع روسيا، ففى الساعات الماضية أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الخارجية أنطونيو تاجانى إعداد بلاده وفرنسا خطة لتزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخى "سامب-تى"، الذى يمكن كييف من استهداف طائرات على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، والصواريخ على مسافة تصل إلى 25 كيلومترا، بحسب القناة الإخبارية.

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