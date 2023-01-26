ميقاتى: الانقسامات فى الكيان القضائى تنذر بتداعيات خطيرة

وأضاف ميقاتى -فى تصريح صحفى اليوم الخميس، أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الإشارة الأولى المطلوبة لدخول لبنان فى آفاق جديدة، معتبرا أن أعضاء المجلس النيابى عليهم جميعا أن يكونوا دائما فى المجلس لانتخاب رئيس فى وأسرع وقت ممكن.
واعتبر أن كل المزاعم بأن الحكومة تأخذ صلاحيات الرئيس لا معنى لها، مشيرا إلى أن الحكومة لا تعطل انتخاب الرئيس.
وجدد التأكيد أنه سيستمر فى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من أجل بت الأمور الطارئة وأهمها الأوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التى ستكون على جدول أعمال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وجدد ميقاتى التأكيد على أن قدر اللبنانيين هو العيش معا مهما تباعدت المواقف السياسية وتباينت الآراء حيال ما هو حاصل وما هو مطلوب.
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