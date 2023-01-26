العالم اليوم - اقتصاد أميركا ينمو بأكثر من التوقعات.. 2.9% بالربع الأخير

انتم الان تتابعون خبر اقتصاد أميركا ينمو بأكثر من التوقعات.. 2.9% بالربع الأخير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يناير 2023 04:20 مساءً - أظهرت البيانات الأولية، نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 2.9 بالمئة، بأعلى من التوقعات التي كانت تبلغ 2.6 بالمئة، لكنه تباطأ عن النمو المحقق في الربع الثالث، ما قد يعطي فرصة للاحتياطي الفيدرالي لتخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماعه نهاية هذا الشهر.

وفي الربع الثالث من العام الماضي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.2 بالمئة، بعد فصلين من الانكماش، وسط ضغوط تضخمية هي الأعلى منذ 40 عاما، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب الأوكرانية.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس، في اجتماعه المقرر يومي 31 يناير والأول من فبراير، مقابل 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي.