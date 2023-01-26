واشنطن تمنع رئيس بنما السابق من دخول البلاد لتورطه فى تهم فساد

جدة - نرمين السيد - وأوضح بلينكن - فى بيان أوردته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكترونى - أن مارتينيلى حصل على رشاوى مقابل منح عقود حكومية بشكل غير لائق خلال فترة رئاسته لبنما.

وقال وزير الخارجية الأمريكى "إن قبول الرشاوى مقابل العقود الحكومية يقوض نزاهة المؤسسات الديمقراطية فى بنما ويغذى مفاهيم الفساد والإفلات من العقاب، وتؤدى أعمال الفساد العام هذه إلى إضعاف الثقة فى الحكم وتقليل الموارد المتاحة للمدارس والمستشفيات والطرق والخدمات الحكومية الأخرى".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة بمكافحة الفساد الذى يضر بالمصلحة العامة ويعيق الازدهار الاقتصادى للدول، ويحد من قدرة الحكومات على الاستجابة بفعالية لاحتياجات شعوبها.

وأكد أن الولايات المتحدة مستمرة فى الوقوف إلى جانب جميع البنميين لدعم الديمقراطية وسيادة القانون، وستواصل تعزيز المساءلة لأولئك الذين يسيئون استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.