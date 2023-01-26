جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الألمانى - خلال زيارة لقوات سلاح الجو الألمانية، إن تدريب الجنود الأوكرانيين على التعامل مع مدرعات "ماردير" (مركبة قتال لسلاح المشاة)، سيبدأ بنهاية شهر يناير الجارى فى ألمانيا، على أن يكون التدريب على دبابات "ليوبارد 2" بعد ذلك بقليل.
وكانت ألمانيا قد قررت أمس إرسال 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا من مخزون جيشها، وهو القرار الذى قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، إنه أعقب مشاورات مطولة ومكثفة مع الحلفاء بحلف شمال الأطلسى "الناتو".
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت تشجيع الحلفاء على البدء فى تدريب القوات الأوكرانية على كيفية تشغيل الدبابات والمساعدة فى صيانتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تعلن موعد تسليم دبابات «ليوبارد 2» إلى كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.