الرئيس الفلسطينى يعلن الحداد 3 أيام على أرواح شهداء جنين

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة -فى وقت سابق اليوم- أن اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلى على مدينة جنين ومخيمها، مجزرة تنفذها حكومة الاحتلال، فى ظل صمت دولى مريب، مشيرا إلى أن العجز والصمت الدولى هو ما يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطينى على مرأى العالم، وما يزال يستخف بحياة أبناء الفلسطينيين، ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته لسياسة التصعيد.
وعم الإضراب الشامل، اليوم، محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلى على مدينة جنين ومخيمها، حيث دعت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" إلى الإضراب الشامل، والتصعيد فى كل بقعة ونقاط التماس، مع الاحتلال، والنفير العام لردع الاحتلال عن الاستمرار بالاستفراد فى جنين ومخيمها.
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