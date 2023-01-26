روسيا تكشف خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - إن القوات الروسية تمكنت من تدمير أربعة أنظمة مدفعية أمريكية من طراز (M777) وإسقاط طائرة من طراز "سو-25" أوكرانية. وأضاف أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تدمير مستودع ذخيرة مدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كونستانتينوفكا بمدينة دونيتسك، ودمرت فى اتجاه خيرسون 3 مدافع هاوتزر من طراز D-20 ومدفع هاوتزر من طراز "جفوزديكا" ورادارين أمريكيين. كما دمرت القوات الروسية -وفق المتحدث- منشأتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية و3 مرافق لتخزين الذخيرة المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية فى دونيتسك ومنطقة زابوريجيا.

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