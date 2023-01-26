أهالى ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون بمحيط وزارة العدل

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، أقبلت عناصر مكافحة الشغب على رمى الحجارة على المحتجين، الأمر الذى أدى إلى إصابة 2 من المحتجين حاولوا اقتحام الوزارة.
وكان النائب العام التمييزى غسان عويدات قد أعلن أمس الأربعاء، إطلاق سراح جميع الموقوفين فى قضية انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعد إعلان المحقق العدلى فى القضية استئناف تحقيقاته فيها بعد 13 شهراً على تعليقها.
وقرر عويدات، إطلاق سراح الموقوفين فى قضية انفجار المرفأ دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلى.
يشار إلى أن مرفأ بيروت كان قد شهد انفجارا كبيرا عصر يوم الرابع من شهر أغسطس عام 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين.
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