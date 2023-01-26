ألمانيا تعتقل ثانى مشتبه به فى قضية التجسس الروسية

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، إنها ألقت القبض على شخص ثان على صلة بقضية تجسس رفيعة المستوى، أحرجت وكالة المخابرات الألمانية الأجنبية، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون إن "آرثر إى"، الذى لم يُكشف عن لقبه لأسباب تتعلق بالخصوصية، احتُجز فى مطار ميونيخ، الشهر الماضى، بعد وصوله من الولايات المتحدة. وأضاف ممثلو الادعاء أن المشتبه به، وهو مواطن ألمانى، متهم بالخيانة لتمرير أسرار حصل عليها كارستن إل، وهو أحد معارفه يعمل فى وكالة التجسس الألمانية بى إن دى، إلى المخابرات الروسية. وأوضح ممثلو الادعاء أن آرثر إى لم يكن موظفًا فى دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية، وقالوا إن السلطات الألمانية تلقت دعمًا فى تحقيقها من مكتب التحقيقات الفيدرالى، بحسب القناة الإخبارية.

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