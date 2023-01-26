الدفاع الروسية: مقتل 20 جنديا أوكرانيا بـ كوبيانسك

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها قتلت 20 جنديا أوكرانيا بمدينة كوبيانسك، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت العاصمة الأوكرانية كييف، قد شهدت اليوم الخميس، انفجارات ناجمة عن تصدى الدفاع الجوى الأوكرانى لصواريخ روسية.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.