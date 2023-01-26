العالم اليوم - إيرادات الخطوط الجوية الكويتية ترتفع 115 بالمئة في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يناير 2023 02:26 مساءً - قال علي الدخان رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، الخميس، إن إيرادات الشركة ارتفعت العام الماضي بنسبة 115 بالمئة مقارنة بعام 2021 وزادت بنسبة 10 بالمئة عن 2019 قبل بدء الجائحة التي عصفت بشركات الطيران.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الشركة سجلت خسائر صافية قدرها 55 مليون دينار (180.26 مليون دولار) في سنة 2022 مقارنة بخسائر قدرها 107 ملايين دينار (350 مليون دولار) في 2019.

وأشار إلى أن الشركة ما زالت تتوقع الوصول إلى نقطة التعادل بين الأرباح والخسائر بحلول نهاية 2024 رغم ارتفاع أسعار النفط مشيرا إلى أن كلفة الوقود السنوية على الشركة بلغت 130 مليون دينار (426 مليون دولار).

وتأمل الشركة الحكومية، التي سجلت خسائر متتالية على مدى سنوات، أن تغير صفقة كبيرة لشراء طائرات أعلنتها في فبراير مع "إيرباص" من مسارها الحالي والوصول بها لتحقيق أرباح في 2025 والتوسع للوصول إلى وجهات جديدة.

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية في فبراير شباط أنها رفعت حجم طلبية سابقة من إيرباص من 28 طائرة إلى 31 طائرة في صفقة قيمتها 3 مليارات دولار.

وشملت الطلبية الجديدة شراء 9 طائرات "إيرباص إيه320 نيو"، و6 طائرات من طراز "إيه 321 نيو"، وثلاث طائرات من طراز "إيه 321 نيو إل.آر"، بجانب أربع طائرات "إيه 330-800 نيو"، و7 طائرات من طراز "إيه 330-900 نيو"، واثنتان من طراز "إيه 350-900".

وجاء التعديل في حينها لمنح الشركة المزيد من المرونة عبر زيادة عدد الطائرات نحيفة البدن بالإضافة لتوفير نحو 200 مليون دولار.

وقال الدخان اليوم إن الشركة تعتزم تشغيل مسارات جديدة إلى أثينا وبرشلونة وبرلين وبودابست ومدن العلا والطائف والقصيم السعودية في عام 2023.

وتمتلك الخطوط الكويتية نسبة 9.9 بالمئة في شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية التي قبلت عرضا مقدما من شركة ماكواري لشراء مجموعة من أصول ألافكو بمبلغ 2.215 مليار دولار.

وقال الدخان اليوم تعليقا على الصفقة إن الخطوط الجوية الكويتية تعارض الإجراءات التي تمت من خلالها معتبرا أنها من الناحية التجارية "قاصرة".

وتتعلق الصفقة بعدد 53 طائرة من محفظة ألافكو بالإضافة إلى نقل سجل طلبات مؤرخ في عام 2012 مع بوينج لشراء عشرين طائرة من طراز بوينج بي737-8ماكس.

ويمتلك بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي في البلاد من حيث الأصول، 45.5 بالمئة من ألافكو ومؤسسة الخليج للاستثمار 14 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 8.5 بالمئة.