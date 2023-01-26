العالم اليوم - هل قررت الصحة العالمية انتهاء تصنيف كورونا كجائحة؟

انتم الان تتابعون خبر هل قررت الصحة العالمية انتهاء تصنيف كورونا كجائحة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يناير 2023 02:26 مساءً - كشف مسؤول بمنظمة الصحة العالمية لـ"دوت الخليج"، عن دراسة إعادة النظر في قرار تصنيف "كوفيد -19" كجائحة عالمية، خلال بضع أيام.

وسبق أن أعربت منظمة الصحّة عن أملها بأن بانتهاء جائحة كورونا هذا العام، كما تأمل بألا تظلّ جائحة كوفيد-19 وجدري القردة حالتي طوارئ صحّيتين عالميتين في 2023، وهو العام الذي تتوقّع فيه أن ينهي هذان المرضان مرحلتهما الأكثر خطورة.

من جانبه، قال رئيس فريق متابعة وتقييم اللوائح الصحية الدولية بالصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، إن اللجنة المعنية لإعادة النظر في وضع "كوفيد-19" كطارئة صحية عالمية، ستجتمع بالفعل لاتخاذ قرار، لكن "علينا ألا نستبق قرار اللجنة التي ستنظر في هذا الأمر في ضوء المستجدات المحيطة بالجائحة".

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه "بلا شك في أن كوفيد-19 سيظل موضوعاً رئيسياً للمناقشة، وكلنا أمل في أن عام 2023 -في حالة بذل الجهود السليمة- سيكون السنة التي ستنتهي فيها رسمياً هذه الطارئة من طوارئ الصحة العامة".

وشدد الخولي أنه على الرغم من التقدم الواضح، لا يزال تهديد كورونا ماثلا، موضحًا الوضع الحالي لكورونا على النحو التالي: