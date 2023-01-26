العالم اليوم - أرباح "هيونداي" تنمو بأكثر من الضعف في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يناير 2023 02:26 مساءً - أعلنت شركة هيونداي موتور الخميس أن صافي أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي زاد بأكثر من الضعف عن نفس الفترة من عام 2021 بفضل تحسين إمدادات الرقائق والمبيعات القوية لسيارات الدفع الرباعي الخاصة بها.

قالت أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية في بيان إن صافي أرباحها في الربع الأخير قفز إلى 1.709 تريليونات وون (حوالي 1.4 مليار دولار) من 701.37 مليار وون (حوالي 570 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2021.

وقال مسؤول بالشركة: "إن المزيج المحسن من المنتجات والمستوى المنخفض من الحوافز ساعدا أيضا في تحقيق الأرباح الفصلية".

كما تضاعفت أرباح التشغيل لتصل إلى 3.359 تريليونات وون (حوالي 2.7 مليار دولار) في الربع الأخير من 1.529 تريليون وون (نحو 1.24 مليار دولار) في العام الذي سبقه. وقالت الشركة إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 24 بالمئة لتصل قيمتها إلى 38.523 تريليون وون (31.25 مليار دولار) من 31.026 تريليون وون (25 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

وفي عام 2022 بأكمله، قفز صافي الدخل بنسبة 40 بالمئة إلى 6.5 مليار دولار من 4.6 مليار دولار في عام 2021.

وارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 47 بالمئة لتصل إلى 8 مليارات دولار من 5.4 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

وزادت المبيعات بنسبة 21 بالمئة لتصل إلى 115 مليار دولار من 95 مليار دولار.

وفي عام 2022 باعت هيونداي موتور 3.94 ملايين سيارة في الأسواق العالمية.

وفي هذا العام، تهدف الشركة المصنعة لسيارة السيدان "سوناتا" وسيارة الدفع الرباعي "باليسايد" إلى بيع 4.32 ملايين سيارة لتحقيق نمو في المبيعات بنسبة 10.5 - 11.5 بالمئة.

وتخطط لإنفاق 8.5 مليار دولار على النفقات الرأسمالية لهذا العام.