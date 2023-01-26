فلسطين تطالب المجتمع الدولى بوقف جرائم الاحتلال فى جنين

جدة - نرمين السيد - وأدانت الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - الاقتحام الدموى والهمجى الذى ترتكبه قوات الاحتلال منذ صباح هذا اليوم ضد الفلسطينيين فى جنين ومخيمها، والذى أدى حتى اللحظة لاستشهاد وإصابة العشرات، ضاربة بعرض الحائط جميع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال حاصرت المخيم وأغلقت مداخله كافة وأطلقت الرصاص الحى بهدف القتل بدم بارد، ومنعت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى، وتركتهم ينزفون وهم على الأرض حتى الموت، فضلا عن الاعتداء بقنابل الغاز المسيل على مستشفى جنين، فى صورة تعبر عن عنجهية الاحتلال وإصراره على تصعيد الأوضاع فى ساحة الصراع بما يهدد بتفجيرها بالكامل.
وتساءلت الوزارة: إذا لم يتحرك المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية الآن، وفى ظل هذه الجرائم الوحشية التى ترتكبها قوات الاحتلال فمتى يمكن أن يتحرك لينتصر لمبادئه ومواقفه ويحافظ على ما تبقى من مصداقيته؟
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