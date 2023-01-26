جدة - نرمين السيد - أدى الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام البرلمان فى بداية ولاية ثانية له فى السلطة بعدما تم إعادة انتخابه فى الانتخابات الرئاسية فى أكتوبر الماضى.





وذكر بيان لقصر هوفبورج الرئاسى، اليوم، أن الحكومة النمساوية برئاسة المستشار كارل نيهمر، سوف تقدم استقالتها فى وقت لاحق وفق الإجراءات الدستورية فى هذا الشأن، موضحا أن الرئيس شارك عقب أداء اليمين فى احتفال عسكرى واستعراض للقوات المسلحة فى ميدان الأبطال بوسط العاصمة النمساوية "فيينا" إضافة إلى لقاءات مع المواطنين. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس النمساوى مع أعضاء الحكومة -فى وقت لاحق اليوم- لاستعراض خطة العمل فى الولاية الثانية. يشار إلى أن الرئيس النمساوى تولى السلطة فى عام 2016 وفاز بفترة رئاسية ثانية مدتها 6 سنوات بعد انتخابات هادئة كانت محسومة له بشكل كبير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس النمساوى يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.