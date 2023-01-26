وقال جافريلوف، ردًا على سؤال عما إذا كان تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز" و"ليوبارد ـ 2" يمثل انتقالًا إلى مرحلة جديدة فى المواجهة بين روسيا وحلف الناتو: "نعم فالغرب ينتقل إلى مستوى جديد من المواجهة مع روسيا بتزويد أوكرانيا بالدبابات"، مشيرا إلى أن بلاده تعاملت فى السابق مع قضايا الأسلحة الصغيرة والخفيفة ومنع مثل هذه الأسلحة من دخول مناطق الصراع وكذلك مع التحكم فى أنظمة الدفاع الجوى المحمولة.
وأضاف "إن كل ما فى الأمر أن الغرب لا يمتثل لهذه القضايا وينتقل حقًا إلى مستوى جديد فى المواجهة".
وتابع جافريلوف "لا يوجد شيء جيد بإمداد أوكرانيا بهذه الدبابات، وربما تزويدها بطائرات مستقبلا"، داعيا إلى عدم إحداث كارثة من هذه الإمدادات لأنها لن تغير أى شيء على خطوط المواجهة.
وأكد أن بلاده لن تتخلى عن أهدافها فى العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، منوها بأن هذه المساعدات المقدمة لأوكرانيا ستعنى توسيع العملية الروسية الخاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: الغرب ينتقل لمستوى جديد من المواجهة بتزويده كييف بالدبابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.