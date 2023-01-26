روسيا: الغرب ينتقل لمستوى جديد من المواجهة بتزويده كييف بالدبابات

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوفد الروسى فى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكرى والحد من التسلح قسطنطين جافريلوف، أن الغرب انتقل إلى مستوى جديد من المواجهة مع روسيا بتزويد أوكرانيا بالدبابات.





وقال جافريلوف، ردًا على سؤال عما إذا كان تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز" و"ليوبارد ـ 2" يمثل انتقالًا إلى مرحلة جديدة فى المواجهة بين روسيا وحلف الناتو: "نعم فالغرب ينتقل إلى مستوى جديد من المواجهة مع روسيا بتزويد أوكرانيا بالدبابات"، مشيرا إلى أن بلاده تعاملت فى السابق مع قضايا الأسلحة الصغيرة والخفيفة ومنع مثل هذه الأسلحة من دخول مناطق الصراع وكذلك مع التحكم فى أنظمة الدفاع الجوى المحمولة.

وأضاف "إن كل ما فى الأمر أن الغرب لا يمتثل لهذه القضايا وينتقل حقًا إلى مستوى جديد فى المواجهة".

وتابع جافريلوف "لا يوجد شيء جيد بإمداد أوكرانيا بهذه الدبابات، وربما تزويدها بطائرات مستقبلا"، داعيا إلى عدم إحداث كارثة من هذه الإمدادات لأنها لن تغير أى شيء على خطوط المواجهة.

وأكد أن بلاده لن تتخلى عن أهدافها فى العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، منوها بأن هذه المساعدات المقدمة لأوكرانيا ستعنى توسيع العملية الروسية الخاصة.