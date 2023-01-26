أمير الكويت يقبل استقالة مجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، صدر أمر أميرى، اليوم الخميس، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.

وكان الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى، قد أحاط مجلس الوزراء منذ عدة أيام، برفعه كتاب استقالة الحكومة إلى أمير البلاد، وذلك نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى السابع عشر لمجلس الأمة.