الكرملين: زيلينسكى كان يستعد للحرب منذ فترة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، كان يستعد للحرب منذ فترة. يشار إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كان قد أعلن فى وقت سابق، أن الولايات المتحدة وأوروبا متحدتان بشكل كامل فى دعم أوكرانيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة سترسل 31 دبابة "أبرامز" إلى أوكرانيا بمعدل كتيبة دبابات.

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