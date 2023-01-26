أوكرانيا تعلن الطوارئ الجوية فى جميع الأنحاء

جدة - نرمين السيد - وذكر مستشار وزير الداخلية الأوكرانى أنطون جيراشينكو، أن كييف وأوديسا وتشيركاسى دنيبروبيتروفسك شهدت حالات انقطاع وقائى للتيار الكهربائى، تحسبا للهجوم المحتمل على مواقع البنية التحتية للطاقة.

وأوضح أنه أطلق صواريخ مجنحة روسية من منطقة بحر قزوين، باتجاه فينيتسا ونيكولايف ولفوف وكريفوى روج، مشيرا إلى وقوع انفجارات فى مقاطعات "كييف ونيكولايف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا فينيتسا" وفى منطقة محطة كييف لضخ وتخزين الطاقة الكهرومائية.

وفى المقابل، قال عضو المجلس العام لإدارة مقاطعة زابوريجيا فلاديمير روجوف، إن "الجيش الأوكرانى قد يحاول شن هجوم مضاد فى المنطقة فى أواخر مارس - أوائل أبريل من العام الجارى".

وشدد روجوف، على أن الجيش الأوكرانى، لا يملك حاليا الموارد الضرورية لتنفيذ عمليات هجومية واسعة النطاق، مشيرا إلى أن هناك موجة جديدة من التعبئة جارية فى أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة، بهدف تعبئة وإرسال ما لا يقل عن 150 ألف عسكرى إلى الجبهة بحلول نهاية شهر مارس المقبل.