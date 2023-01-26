ارتفاع عدد شهداء اقتحام قوات الاحتلال لـ جنين إلى 8 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وكانت مصادر أمنية فلسطينية، قد أعلنت أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل فى المخيم، ما ادى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.
وقطعت قوات الاحتلال التيار الكهربائى عن المخيم، ومنعت طواقم الإسعاف والصحفيين من دخوله، واستهدفت مركبة إسعاف بشكل مباشر.
وأعلنت مديرية تربية جنين عن تأخير دوام المدارس حتى الساعة التاسعة صباحا حفاظا على سلامة الطلبة.
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