العالم اليوم - إيطاليا تدخل ركب "التسليح الكبير".. منظومة لدعم كييف

انتم الان تتابعون خبر إيطاليا تدخل ركب "التسليح الكبير".. منظومة لدعم كييف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يناير 2023 12:22 مساءً - تتسع دائرة التسليح الأوروبي والأميركي غير المسبوق لأوكرانيا، مع انضمام إيطاليا لركب إمداد كييف بأسلحة نوعية تهدف لتغيير مجرى الحرب بأسرع وقت ممكن، في ظل تقارير تتحدث عن هجوم روسي وشيك.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إنه بالتعاون مع فرنسا يجري التشاور حول إرسال منظومة الصواريخ "سامب - تي" إلى أوكرانيا.

مزايا سامب تي

منظومة "سامب - تي" من أحدث ما ظهر في ترسانة الأسلحة الإيطالية، ومن مزاياه:

نظام صاروخي أرض-جو تم تطويره في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

تم تطويرها في إطار برنامج "FSAF" الإيطالي الفرنسي.

صنعت انطلاقا من الحاجة إلى امتلاك نظام صاروخي متوسط المدى.

مناسبة للعمل في سيناريوهات تشغيلية خاصة، مثل تقليل أوقات رد الفعل ضد التهديد الجوي.

يتميز الإصدار الحالي بقدرات متطورة في مواجهة التهديدات المحمولة جوا والصواريخ الباليستية التكتيكية قصيرة المدى.

لدى الجيش الإيطالي 5 بطاريات من هذه المنظومة بقيمة نحو مليار يورو.

منذ دخولها الخدمة في عام 2013، جرى توظيفها في أنشطة تشغيلية وتدريبية متعددة.

بين عامي 2015 و 2016 تم نشرها في روما لمراقبة سماء العاصمة في الأعياد.

نشرها الناتو في تركيا لصد صواريخ باليستية قد تأتي من سوريا.

أُدخلت ضمن برنامج الدفاع الصاروخي لحلف الناتو بهدف تحقيق الدفاع عن المناطق أو الأهداف الحيوية بالنسبة للحلف من تهديد الصواريخ.

تتكون من وحدة الاشتباك، وهي مركز التحكم التكتيكي في النظام ووحدة القيادة، حيث التخطيط للمهام والإشراف على المهام الجارية.

توفر تنسيق الدعم اللوجستي والرادار "Arabel 90" متعدد الوظائف حيث ينظم الهدف ويتتبعه.

تتكون أيضا من مجموعة مولدات لتشغيل الرادار، جزء منها يضمن استمرارية تشغيلها، والجزء الأخر يتحكم في وحدة الإطلاق الأرضية وهي مجهزة بـ 8 صواريخ "Aster30".

تسليح غير مسبوق

في مؤتمر صحفي مع وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل 31 دبابة أبرامز ومدرعات وذخائر؛ تمهيدا لهجوم مضاد يستعد الجيش الأوكراني لشنّه ضدّ القوات الروسية.

وعن فاعلية دبابات ابرامز الأميركية، قال جو بايدن: "دبابات أبرامز هي أفضل الدبابات في العالم.

وفي وقت سابق، وافقت برلين على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى كييف بعد طول تردد.

سوناك يدعو لدعم أكبر

من جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الحلفاء الغربيين إلى "تكثيف" دعمهم لأوكرانيا في مواجهة القوات الروسية، بعد قرارهم "الجماعي والحاسم" بمنح كييف دبابات حديثة.

وفي مكالمة هاتفية مع قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، قال سوناك إنه "أصبح من الواضح الآن أن روسيا في موقف دفاعي، وأن الشركاء الدوليين لديهم نافذة لتسريع الجهود الرامية إلى تأمين سلام دائم في أوكرانيا".