العالم اليوم - دبي للاستثمار تستحوذ على حصة في بنك رقمي بالمملكة المتحدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يناير 2023 12:22 مساءً - استحوذت دبي للاستثمار على 9 بالمئة من أسهم بنك مونيومنت "Monument Bank"، وهو بنك رقمي مقره في المملكة المتحدة، بحسب بيان الخميس.

وقالت دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، في البيان، إن البنك الرقمي يركز على فئة الأغنياء أصحاب الثروات المتوسطة في المملكة المتحدة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة "دبي للاستثمار"، خالد بن كلبان نائب: "يُتيح الاستثمار في البنك، فرصة فريدة للمجموعة للانخراط والمشاركة في عالم الخدمات المصرفية الرقمية، في واحدة من أكثر الأسواق تقدماً وتطوراً وتنظيماً".

وأضاف أن دبي للاستثمار "تتطلع من خلال آلية عمل البنك القائمة على دمج المنتجات المصرفية التقليدية والراسخة مع الحلول المبتكرة، بأن تكون جزءاً من مرحلة النمو المستمرة والمتطورة للبنوك الرقمية، والعمل على تحقيق التنويع وتوسيع آفاق الأعمال بشكل استراتيجي".

وقال ايان راند، الرئيس التنفيذي لبنك مونيومنت، إن البنك يعتبر الوحيد في المملكة المتحدة الذي تتمحور اعماله حصريا على فئة الأغنياء أصحاب الثروات المتوسطة، وأنه قدم خلال السنة الأولى من عمله، قروضا بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن دبي للاستثمار تأسست عام 1995، وهي شركة استثمارية، تدير أصولا بنحو 22 مليار درهم، وتعمل في عدة قطاعات من بينها العقارات والخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية، بحسب موقعها الإلكتروني.