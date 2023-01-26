نائبة بايدن تضع الزهور على النصب التذكارى لضحايا هجوم كاليفورنيا (صور)

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الأمريكية، قد أعلنت مقتل سبعة أشخاص فى حادثى إطلاق النار، أول أمس الثلاثاء، فى مزرعة وشركة نقل بالشاحنات فى منطقة ساحلية جنوب سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا، بحسب "أسوشيتد برس".

وأكد مسؤول أن أربعة أشخاص قتلوا فى المزرعة وثلاثة بأعمال النقل بالشاحنات على مشارف خليج "هاف مون"، وهى مدينة تبعد نحو 30 ميلًا "48 كيلومترًا" جنوب سان فرانسيسكو.

وبلغت حوادث إطلاق النار الجماعى مستوى غير مسبوق فى الولايات المتحدة خلال شهر يناير الجارى، فمنذ بداية عام 2023 وحتى الإثنين 23 يناير، شهدت الولايات المتحدة 36 حادث إطلاق نار جماعى، أدى إلى سقوط 188 ضحية، بينهم 56 قتيلًا و132 مصابًا.