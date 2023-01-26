بوتين يهنئ الهند بمناسبة «يوم الجمهورية»

جدة - نرمين السيد - هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيرته الهندية دروبادى مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودى، بمناسبة يوم الجمهورية الرابع والسبعين، مؤكدا أن موسكو تولى أهمية كبيرة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع الهند.





وقال بوتين- فى برقيته، إن الهند حققت نجاحات معروفة للجميع فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية وغيرها، وتساهم بقسط كبير فى ضمان الاستقرار والأمن الدوليين، ومعالجة القضايا المهمة على جدول الأعمال الإقليمى والعالمى. وأضاف أنه على يقين أنه من خلال الجهود المشتركة سنضمن استمرار تطوير التعاون الثنائى ذى المنفعة المتبادلة فى جميع المجالات، معربا عن ثقته بأن تتمكن البلدان من مواصلة تعزيز التعاون الثنائى.

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