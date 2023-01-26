روسيا: طرد 574 من دبلوماسيينا فى الدول الغربية منذ فبراير 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل الإعلام الروسية، أنه تم طرد ما يقرب من 574 دبلوماسيا روسيا من الدول الغربية وبعض حلفاء الولايات المتحدة فى المحيط الهادئ، منذ 24 فبراير 2022، تحت ذرائع مختلفة، سواء تلك المرتبطة بالوضع فى أوكرانيا أو باتهامات بالقيام بأنشطة لا تتوافق مع وضع الدبلوماسيين.





وأضافت أن هذا العدد يعد أكبر عملية طرد على الإطلاق، ففى عام 2018، تم إعلان 123 دبلوماسيا روسيا فقط أشخاصا غير مرغوب فيهم بسبب حادثة تسمم ضابط الاستخبارات السابق سيرجى سكريبال، فيما حدث أكبر طرد دفعة واحدة للدبلوماسيين الروس فى يونيو 2022 عندما تم طرد 70 دبلوماسيا من بلغاريا. وقامت بلغاريا بطرد إجمالى 83 دبلوماسيا روسيا، فيما طردت بولندا 45 دبلوماسيا، وألمانيا 40، وسلوفاكيا 35 دبلوماسيا، وكذا فرنسا نفس العدد، فيما طردت سلوفينيا 33 روسيا، وإيطاليا 30 دبلوماسيا، و28 من الولايات المتحدة، واتخذت 29 دولة أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة واليابان خطوات غير ودية ضد الدبلوماسيين الروس، إلى جانب ذلك، تم طرد 19 موظفا روسيا من البعثة الروسية إلى الاتحاد الأوروبى. ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، تم تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى من قبل لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وفى 23 يناير الجارى، قررت لاتفيا تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال. وتم إغلاق القنصليات الروسية فى بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا.

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