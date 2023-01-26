العالم اليوم - نتائج قوية لـ"تسلا" تتجاوز التوقعات في الربع الأخير من 2022

انتم الان تتابعون خبر نتائج قوية لـ"تسلا" تتجاوز التوقعات في الربع الأخير من 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يناير 2023 11:22 صباحاً - حققت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية أرباحا قوية في الربع الرابع من العام الماضي بأفضل من التوقعات، في خطوة مفاجئة للأسواق، وذلك بعد أن قامت الشركة بتخفيض أسعار سياراتها بنهاية 2022.

وأظهرت نتائج أعمال شركة السيارات الأشهر في العالم تحقيقها أرباحا صافية بقيمة 3.68 مليار دولار في 3 أشهر المنتهية في ديسمبر، مقابل 2.87 مليار دولار في الفترة الماثلة من عام 2021.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 1.19 دولار، مقابل توقعات كانت تشير إلى أرباح بقيمة 1.13 دولارًا للسهم.

كما سجلت الشركة إيرادات خلال الربع الرابع من العام بقيمة 24.32 مليار دولار، بأعلى قليلا من التوقعات التي رجحت أن تبلغ الإيرادات 24.16 مليار دولار.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 17.71 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2021.

وكانت الشركة الأميركية، التي يرأسها الملياردير الأميركي الشهير إيلون ماسك، قد أعلنت في نهاية عام 2022 تخفيض أسعار سياراتها حول العالم، مما عزز من مبيعات السيارات، على الرغم من الإزعاج الذي سببه الإعلان للمشترين الجدد في الولايات المتحدة والصين.

من جانبه قال ماسك في تعليق على النتائج إن الطلب في شكله الحالي لا يمثل أي عائق لأداء الشركة، مؤكدًا أن الطلب في يناير الجاري أكبر من أي وقت مضى ويفوق معدلات الإنتاج.

وأوضح أنه على الرغم من الانكماش المحتمل في السوق العالمي بالمرحلة الراهنة، إلا أن التخفيضات الأخيرة في أسعار "تسلا" ستعزز طلب المستهلكين، حسب تعبيره.

وتتوقع الشركة أن تحافظ تصل مستويات إنتاجها على 1.8 مليون سيارة سنويًا، بعد أن تمكنت من إنتاج 1.7 مليون سيارة في عام 2022، بزيادة قدرها 47 بالمئة عن 2021.

وبالنسبة لعام 2023، من المتوقع أن تحافظ "تسلا" على صدارتها في هدف الإنتاج، وهو أن تصل إلى 1.8 مليون سيارة سنوياً، وأنتجت الشركة 1.37 مليون سيارة في عام 2022، بزيادة قدرها 47 بالمئة عن عام 2021.