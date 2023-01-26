زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن الزلزال كان مركزه فى محافظة لودينج بولاية جارتسى التبتية ذاتية الحكم، وفقا للمركز الصينى لشبكات الزلازل، الذى أوضح أن الهزة وقعت فى عمق 11 كيلومترا.

من جانبها قالت مصادر بمكتب إدارة الطوارئ فى الولاية، إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات وانهيار منازل.

وفى الوقت ذاته هرع حوالى 100 من رجال الإنقاذ إلى الموقع. فيما قال رجال الإطفاء المحليون -لشينخوا- إن الانهيارات الأرضية عرقلت حركة المرور فى بعض أجزاء الطريق.