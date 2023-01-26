استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل فى المخيم، ما ادى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب صائب عصام محمود ازريقى 24 عاما، وصل إلى مستشفى بحالة حرجة، جراء إصابته برصاص الاحتلال الحى فى الصدر. وأضافت الصحة أنه تم وصول 7 إصابات برصاص الاحتلال المستشفى، بينها إصابة خطيرة بالصدر والفخذ. وقطعت قوات الاحتلال التيار الكهربائى عن المخيم، ومنعت طواقم الإسعاف والصحفيين من دخوله، واستهدفت مركبة إسعاف بشكل مباشر. وأعلنت مديرية تربية جنين عن تأخير دوام المدارس حتى الساعة التاسعة صباحا حفاظا على سلامة الطلبة.

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