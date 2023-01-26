كندا تدرس إرسال دبابات ليوبارد إلى كييف

جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر، التى رفضت ذكر هويتها لأن القرار لم يعلن بعد، إن الحكومة الكندية قد تعلن عن التبرع بهذه الدبابات فى وقت لاحق من اليوم الخميس.

وأضاف أحد المصادر أن كندا من المرجح أن ترسل إلى أوكرانيا النوع A4 من الدبابة - وهى الأقدم فى مخزون الجيش الكندى، حيث اشترت كندا طائرات A4 من هولندا خلال الحرب الأفغانية"، بحسب "يوكرينفورم".

يذكر أن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، أعلن يوم أمس الأربعاء، أن حكومته ستقدم المزيد من الدعم لأوكرانيا لكنه رفض الانضمام إلى الحلفاء فى الإعلان عن التبرع بالدبابات الألمانية الصنع لصد القوات الروسية. وقال عندما سئل عن إمكانية انضمام كندا إلى "تحالف الدبابات": "لن أقوم بإصدار إعلان اليوم، لكن يمكننى أن أخبرك أننا نبحث عن كثب للغاية فيما يمكننا القيام به لدعم أوكرانيا".