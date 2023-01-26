السفيرة الأمريكية الجديدة تصل روسيا

جدة - نرمين السيد - وكتبت السفارة الأمريكية - عبر قناتها على تطبيق "تليجرام"، تحت صورة للسفيرة الجديدة فى مطار موسكو - "مرحبا بك من جديد فى روسيا السفيرة تريسي".

وذكرت السفارة الروسية فى الولايات المتحدة - فى وقت سابق - أن السفير الروسى لدى واشنطن أناتولى أنتونوف، والسفيرة الجديدة إلى موسكو، عقدا اجتماعا فى واشنطن، يوم 24 يناير.

وقال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف - فى وقت سابق من نفس اليوم - إن المحادثات التى تركز على الجوانب الإشكالية فى العلاقات الروسية- الأمريكية ستستمر مع تريسي، مشيرا إلى أنه لم يكن من الممكن حتى الآن إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الإشكالية فى العلاقات بين موسكو وواشنطن.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكى على تعيين تريسى كسفيرة للولايات المتحدة لدى روسيا، فى 21 ديسمبر 2022، وهى أول امرأة تعمل كسفيرة للولايات المتحدة فى روسيا.

وتعد تريسى دبلوماسية محترفة، وعملت كمبعوثة لواشنطن إلى أرمينيا منذ عام 2019، وفى أواخر نوفمبر الماضي، أخبرت مجلس الشيوخ أنها تشارك سياسة واشنطن بشأن روسيا، وتؤيد عقوبات أكثر صرامة ضد موسكو.