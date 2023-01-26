العالم اليوم - أوكرانيا: تم إسقاط جميع الصواريخ التي استهدفت كييف

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يناير 2023 10:24 صباحاً - أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أن قواتها أسقطت كل الصواريخ الروسية التي استهدفت العاصمة كييف، غير أنها قالت إن "الخطر مستمر".

وقالت إدارة كييف العسكرية إنه تم إسقاط جميع صواريخ كروز التي أُطلقت على العاصمة كييف، مشيرة إلى أن "التهديد لا يزال قائما"

وفي وقت سابق من صباح الخميس، أعلنت كييف أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 30 صاروخا على الأراضي الأوكرانية، فيما طلب مسؤولون أوكرانيون من السكان الاحتماء في الملاجئ بينما أسقطت

وجاء ذلك بعد وقت قصير على إطلاق أوكرانيا إنذارا من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد، فيما حذرت السلطات في المناطق المختلفة من هجوم صاروخي محتمل.

وأفادت وكالة رويترز أن روسيا شنت أحدث هجوم جوي لها على أوكرانيا خلال ساعة الذروة صباح اليوم الخميس.

وسمع مراسل لرويترز صوت صاروخ يحلق في السماء على ارتفاع منخفض على بعد نحو 30 كيلومترا من العاصمة كييف.

وأعلن فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف عبر تطبيق المراسلة تلغرام رصد صاروخين روسيين فوق المنطقة.

وقال "الصواريخ تحلق داخل الأراضي الأوكرانية. اثنان على الأقل (متجهان) إلى الشمال الغربي عبر منطقة ميكولايف".

ودوت الإنذارات من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد بينما كان الناس يتجهون إلى أعمالهم. وفي العاصمة، احتمي الناس في محطة لقطارات الأنفاق، وجلس بعضهم على بطانيات ومقاعد بلاستيكية صغيرة.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني "تم إسقاط أولى الصواريخ الروسية".

وتستهدف روسيا البنية التحتية المهمة في أوكرانيا بضربات صاروخية وطائرات مسيرة منذ أكتوبر، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقالت شركة الكهرباء دي.تي.إي.كيه إنها تنفذ قطعا طارئا للطاقة الكهربائية في العاصمة كييف وبقية منطقة كييف، وكذلك منطقتي أوديسا ودنيبروبتروفسك بسبب خطر الهجوم صاروخي.

وقال الجيش الأوكراني الليلة الماضية إن دفاعاته المضادة للطائرات أسقطت جميع الطائرات الروسية المسيرة البالغ عددها 24 التي أُطلقت في هجوم.

وتم إسقاط 15 من هذه الطائرات المسيرة حول العاصمة كييف حيث لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار.