العالم اليوم - بعد 4 جلسات متتالية من المكاسب.. بورصة طوكيو تغلق منخفضة

انتم الان تتابعون خبر بعد 4 جلسات متتالية من المكاسب.. بورصة طوكيو تغلق منخفضة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يناير 2023 10:24 صباحاً - أنهى المؤشر نيكي الياباني، الخميس، سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات متتالية، وقادت شركات الشحن التراجع، بينما ينتظر المستثمرون على مستوى العالم بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على مسار رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.12 بالمئة عند 27362.75 بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 بالمئة إلى 1978.40.

وقال شيهيرو أوتا، مساعد المدير العام في أبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في (إس.إم.بي.سي نيكو سيكيوريتيز) "لم تعلن أي شركة كبرى عن توقعاتها في الجلسة السابقة، لذا لم ير المستثمرون سوى القليل من القرائن اليوم. لا يمكن للمستثمرين في العالم اتخاذ أي خطوة قبل المؤشرات الاقتصادية الأميركية الرئيسية".

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا أمس الأربعاء بعد سلسلة مخيبة من نتائج أعمال الشركات أذكت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للتشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وينتظر المستثمرون الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الرابع المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، والتي قد تحدد اتجاه اجتماع السياسات المرتقب لمجلس الاحتياطي.

وفي اليابان، هبط سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست لتصنيع الرقائق 1.81 بالمئة و2.24 بالمئة على الترتيب.

كما تراجع سهم دايكن إنداستريز لصناعة أجهزة التكييف 1.83 بالمئة وهبط سهم مجموعة سوني لصناعة المعدات الصوتية 1.29 بالمئة.

فيما صعد قطاع العقارات 1.11 بالمئة ليسجل أفضل أداء من بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو. لكن شركات الشحن تراجعت 2.82 بالمئة لتسجل أسوأ أداء.