أوكرانيا تقصف خيرسون بـ 40 قذيفة مدفعية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - قال متحدث باسم خدمة الطوارئ المحلية فى منطقة خيرسون، اليوم الخميس، إن القوات الأوكرانية أطلقت 40 قذيفة مدفعية على مناطق من الضفة الغربية لنهر دنيبر فى منطقة خيرسون، خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأضاف المتحدث - "خلال الليل، واصل نظام كييف قصف منشآت البنية التحتية المدنية فى مدن أليوشكى ونوفايا كاخوفكا وكاخيفكا وريباتشى وفاسيلييفكا وتافريسك، ويجرى التحقق من الإصابات والأضرار". وفى سياق متصل، أعلنت بعثة لوجانسك الشعبية بمركز التحكم والتنسيق المشترك للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قيام القوات الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ من طراز هيمارس، على مدينتى كريمينايا وروبيزهونى. ووفقا للبعثة، تم تدمير فندق فى روبيزهوني، كما تم تدمير ثلاث مؤسسات تعليمية وتضرر مبنى إدارى فى كريمينايا.

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