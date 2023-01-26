بعد إرسال الدبابات.. أوكرانيا تطالب بالحصول على طائرات مقاتلة

جدة - نرمين السيد - وقال ساك فى تصريحات صحفية، إن "العقبة الكبيرة التالية ستكون الآن الطائرات المقاتلة".

وأضاف: "إذا حصلنا عليها، سيكون التفوق فى ميدان القتال هائلا"، مضيفا أن الحديث لا يدور عن مقاتلات "إف-16" فحسب، بل عن طائرات من الجيل الرابع أيضا.

وتابع المستشار قائلا: "لم يرغبوا فى تسليمنا المدفعية الثقيلة، ولاحقا قاموا بذلك. ولم يرغبوا فى تسليمنا أنظمة HIMARS، ولاحقا قاموا بذلك. ولم يرغبوا بتسليمنا الدبابات، والآن هم يقدمون لنا الدبابات".

وأضاف: "باستثناء الأسلحة النووية لم يبق هناك أى شيء لم نحصل عليه".

يأتى ذلك بعد إعلان ألمانيا عن قرارها تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" والسماح للدول الأخرى بتزويدها بالدبابات الألمانية الصنع. كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم لكييف 31 دبابة من طراز "إم 1 أبرامز".