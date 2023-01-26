أوروبا تعتزم إرسال أسلحة محظورة أمميا إلى أوكرانيا

وقال المسؤول الأوروبى، إن بلاده وافقت على إرسال هذه الذخائر لأوكرانيا، وكانت تعمل للحصول على إذن من ألمانيا التى شاركت فى إنتاجها، مشيرًا إلى أنها تحتاج بعض الوقت لاتخاذ القرار.
وتعد هذه القنابل، محظورة، وفقا لمعاهدة أممية تدعمها معظم الدول الغربية، إذ أن هذه القنابل، تنثر عددا كبيرا من القنابل الصغيرة المتفجرة وغالبا ما تشكل تهديدًا لفترة طويلة حتى بعد انتهاء النزاعات.
ورغم ذلك، اعتبر المسؤول الأوروبى أن الذخائر العنقودية أصبحت أكثر تقدما والغرب بحاجة إلى أن يكون "فى موقع متقدم" لدعم أوكرانيا.
وأوضح أن الأوكرانيين يطلبونها، قائلًا إنها أسلحة مشروعة، والأضرار الجانبية لم تعد كبيرة كما فى السابق، إذ أنها كانت كبيرة للغاية فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، والآن يمكن التحكم فيها بشكل كبير، بحسب القناة الإخبارية.
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