روسيا تهدد: أى محاولة للاستيلاء على القرم ستلقى ردا قاسيا

وقال سلوتسكى - "إن كتيبة الدبابات الأمريكية لن تساعد زيلينسكى فى تغيير وضع شبه جزيرة القرم أو تغيير مسار العملية العسكرية الخاصة، وأى محاولة للاستيلاء على القرم ستلقى ردا قاسيا"، مؤكدا أنه على ثقة بأن الهجوم الروسى لن توقفه إمدادات الأسلحة الغربية.
وأضاف: "أن الغرب يخوض مواجهة عسكرية ضد روسيا من الأراضى الأوكرانية وبأيدى النظام فى كييف"، مشددا على أن جميع الدبابات الأمريكية والألمانية ستصبح أهدافا مشروعة للجيش الروسى.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن أمس الأربعاء، أن بلاده سوف تزود أوكرانيا بـ 31 دبابة من طراز "أبرامز" لدعمها فى الحرب الجارية، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب الجنود على استخدامها فى أقرب وقت ممكن.
كما أوضح مسؤولون فى البيت الأبيض أن عملية التدريب خارج الأراضى الأوكرانية وتسليم الدبابات لكييف قد يستغرق شهورا. وكانت ألمانيا أعلنت عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" والسماح لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز.
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