جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على لسان مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون المنظمات الدولية، ميشيل سيسون، فى مؤتمر صحفى عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية المغربى ناصر بوريطة، حيث قالت "نقدر عاليا دور الملك محمد السادس فى دعم السلام والأمن فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم".
وأضافت أن اللقاء تناول مناقشة انتخاب المغرب الأخير فى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، فضلا عن أهمية حقوق الإنسان، وأعلنت عن اجتماع مرتقب مع فريق الأمم المتحدة القُطرى لمناقشة كيفية دعم برامج المنظمة للتنمية الاقتصادية الإقليمية، وسبل عيش النساء والشباب، فضلا عن مساعدة اللاجئين والمهاجرين السريين.
كما رحبت سيسون بمساهمات المغرب فى بعثات حفظ السلام الأممية عبر العالم، ولا سيما بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، وعمليات الانتشار الجارية فى جمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى، وعبرت عن خالص تعازيها لأسر جنود القبعات الزرق المغاربة الذين قدموا “أسمى تضحية” خلال هذه المهمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إشادة من الولايات المتحدة بجهود المغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.