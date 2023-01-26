واشنطن: مساعدة أوكرانيا عسكريا تهدف لتعزيز موقعها على طاولة المفاوضات

جدة - نرمين السيد - ونقلت قاة الحرة الأمريكية، أمس الأربعاء، عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، تصريحات صحفية قال خلالها "إن الدبابات التى سنقدمها لـ أوكرانيا ستكون على المدى الطويل لتحقيق سلام عادل ودائم".

وأشار إلى أن الغرض من تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا هو تعزيز موقعها على طاولة المفاوضات.

كان الرئيس الأمريكى جو بايدن قال فى وقت سابق إن الولايات المتحدة وأوروبا متحدتان بشكل كامل فى دعم أوكرانيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة سترسل 31 دبابة "أبرامز" إلى أوكرانيا بمعدل كتيبة دبابات.