العالم اليوم - 3.6 مليار دولار صافي أرباح "أبوظبي الأول" خلال 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يناير 2023 08:22 صباحاً - سجل "بنك أبوظبي الأول" صافي أرباح بلغت نحو 13.4 مليار درهم (ما يعادل 3.65 مليار دولار) خلال عام 2022، بارتفاع نسبته 7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.18 درهم.

وبلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الأخير 2.5 مليار درهم (حوالي 680 مليون دولار)، مقارنة مع 2.9 مليار درهم (790 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2022، ما يعكس المخصصات وعمليات التقييم المتحفظة.

من جانبه، قال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: "شهد عام 2022 تواصل جهود التنويع والتوسع الاستراتيجي لدولة الإمارات واقتصادات المنطقة التي سجلت أسرع نمو اقتصادي لها خلال عقد من الزمن. وبالاستفادة من ظروف الاقتصاد الكلي الإيجابية لإرساء أسس راسخة للمستقبل؛ فقد لعب بنك أبوظبي الأول دوراً رئيسياً في التقدم الذي حققته الإمارات لدفع مسيرة التنمية المستدامة بالرغم من تحديات البيئة الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل تواصل برامج الإصلاح والهيكلة، وارتفاع أسعار النفط، وانتعاش القطاعات الاقتصادية غير النفطية".

وأضاف: "تؤكد إنجازات هذا العام على الدور الهام والمستمر لبنك أبوظبي الأول كمحرك للنمو الاقتصادي في المنطقة، وبتسجليه أعلى معدل إيرادات وصافي أرباح سنوي حتى الآن؛ فقد أوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 52 فلساً للسهم الواحد للسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة مع 49 فلساً في عام 2021 ".

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: "مع مضي المنطقة قدماً نحو تحقيق أهداف الاستدامة، واستعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP28) في عام 2023؛ فإننا نتشارك الآن مسؤولية التعاون وتوحيد الجهود لإطلاق الإمكانات الكاملة للدولة لرسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع. لقد أدرك بنك أبوظبي الأول أهمية هذه الجهود، وأكد التزامه بتكثيفها للمساهمة بعملية تحوّل المنطقة نحو مصادر الطاقة النظيفة".

وأضاف " كلي ثقة بقدرة بنك أبوظبي الأول على مواصلة دوره المحوري لبناء قواعد راسخة للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة، ونتطلع للاستفادة من الفرص الواعدة التي تنتظرنا في الوقت الذي نواصل فيه مسيرة النمو والتقدم."

إيرادات بنك أبوظبي الأول

وبلغ إجمالي الإيرادات 23.9 مليار درهم بارتفاع نسبته 10 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات صافي الفوائد بنسبة 23 بالمئة والمكاسب الناتجة عن بيع حصة في شركة المدفوعات "ماغناتي".

وبلغت التكاليف التشغيلية 6.7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15 بالمئة نتيجة اندماج العمليات التشغليلية في مصر (بنك أبوظبي الأول - مصر)، وشطب، خلال الربع الأخير من عام 2022، بعض الأنظمة التقنية التي توقف استخدامها كجزء من الاستراتيجية المتواصلة للتحول التكنولوجي، إلى جانب مواصلة الاستثمارات

وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 2.8 مليار دهم بارتفاع بنسبة 7 بالمئة مقارنة مع عام 2021، ما يعكس المخصصات المدروسة، حيث بلغت 1.1 مليار درهم خلال الربع الأخير من عام 2022؛ وبلغت تكلفة المخاطر السنوية 62 نقطة أساس خلال السنة المالية 2022 مقارنة مع 65 نقطة أساس لعام 2021

وسجلت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 460 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 لتفوق إجمالي المتوسط القطاع المصرفي البالغ 5.5 بالمئة، فيما بلغت ودائع العملاء 701 مليار درهم بارتفاع نسبته 14 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

وبلغ معدل تغطية السيولة 154 بالمئة ما يعكس معدلات السيولة المرتفعة ومصادر التمويل المتنوعة، بينما بلغ معدل القروض المتعثرة 3.9 بالمئة في حين بلغ معدل تغطية المخصصات 98 بالمئة، وبلغ معدل حقوق الملكية - الشق الأول 12.6 بالمئة (بعد احتساب صافي توزيعات الأرباح) بارتفاع بمعدل 19 نقطة أساس مقارنة مع عام 2021، نتيجة قدرة البنك على تعزيز رأس المال بشكل مستمر، وتواصل مبادرات ضبط الأصول المرجحة بالمخاطر

وأوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 52 فلساً للسهم الواحد بإجمالي توزيع أرباح يبلغ 5.7 مليار درهم للسنة المالية 2022، مقارنة مع 49 فلساً للسهم للسنة 2021.