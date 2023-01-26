عاجل.. القاهرة الإخبارية: مقتل شخص وإصابة 4 آخرين فى هجوم بإسبانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "رويترز" تحقق المحكمة الوطنية فى طعن رجل لعدد من الأشخاص فى كنيستين بمدينة الجزيرة الخضراء الواقعة بجنوب إسبانيا.

ووفقًا لموقع "دويتشه فيله" الألمانى، قال بيان لوزارة الداخلية: "بعد الساعة السابعة مساء «1800 بتوقيت جرينتش» مباشرة دخل رجل كنيسة سان إيسيدرو فى الجزيرة الخضراء حيث هاجم الكاهن مسلحا بمنجل وتركه مصابا بجروح خطيرة".

وأضاف البيان: "بعد ذلك دخل كنيسة نويسترا سينورا دى لا بالما حيث هاجم أشخاصا آخرين بعد أن تسبب فى أضرار، وتمكن من الخروج من الكنيسة"، فيما أكد المحققون أن المشتبه به اعتقل وهو فى عهدة الشرطة الإسبانية.

وقال المتحدث باسم مدينة ألجيسيراس إن الرجل الذى قُتل هو دييجو فالنسيا، وهو رجل دين بكنيسة «نويسترا سينورا دى لا بالما»، بينما كان الكاهن الفخرى بكنيسة سان إيسيدرو، أنطونيو رودريجيز، من بين المصابين وهو فى حالة خطيرة.

وغرد رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز معبرا عن تعازيه فى ضحايا "الهجوم الرهيب"، بينما تحدث الأمين العام لمؤتمر الأساقفة الإسبانى، فرانسيسكو جارسيا، عن "ألمه الشديد" عند سماعه النبأ.